'Groei niet ten koste van alles'

Want dat de regio de komende decennia blijft groeien, staat wel vast voor de wethouders, die nu met de Regionale Ruimtelijke Visie komen. ,,En we willen ook wel groeien'', zegt wethouder Janne Pijnenborg van Soest, ,,maar niet ten koste van alles. We doen dat met behoud van de goede dingen van onze regio, zoals ruimte, natuur, onderwijs- en winkelaanbod en werkgelegenheid. Als we dat verkwanselen, worden we deel van de randstad. Dat willen we niet. We willen juist een buitenplaats van de randstad blijven.''



Daarom is de keus voor Amersfoort, Nijkerk, Soest en Leusden als toekomstige groeikernen gemaakt. Pijnenborg: ,,De aanwezigheid van infrastructuur en voorzieningen en de verhuisbewegingen tussen deze kernen zijn daarin leidend geweest. Deze vier gemeenten hebben al goede verbindingen via de weg en vooral het spoor. Dat is belangrijk, want we gaan ervan uit dat zich in de toekomst hier vooral mensen vestigen die hun werk binnen een reisafstand van een uur willen.''



Vooral de aanwezigheid van treinstations is belangrijk. Dit betekent kansen voor bijvoorbeeld de Wagenwerkplaats in Amersfoort, maar geldt dat ook voor het landelijke Stoutenburg-Noord bij het nieuwe station Hoevelaken? ,,Het zou kunnen'', zegt Cnossen. ,,Zoals gezegd, willen we de deur niet dichtgooien voor woningbouw. Maar alle afzonderlijke gemeenteraden kunnen zich nog uitspreken over de plannen.''