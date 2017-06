Grote brand in schuur Soest

Meisje (17) in Bunschoten achtervolgd door een auto

4 juni Een 17-jarig meisje is woensdagmiddag in de Bunschotense wijk Koenraadswetering achtervolgd door een auto. Het meisje fietste door de buurt, dat gelegen is aan de rand van het dorp bij de Oostelijke Randweg. Volgens de politie wist het meisje te ontkomen, maar was ze erg bang. Het signalement dat ze de politie gaf was dat de achtervolger een man met baard was.