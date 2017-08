Grote brand verwoest pand standbouwer in Calveen

Metershoge vlammen

Het afgebrande bedrijf trekt veel bekijks. ,,Ik werd vannacht wakker van de geur van rook. Toen ik uit mijn raam keek zag ik metershoge vlammen”, zegt bewoner Martin van den Brink. ,,Ik heb een glasblazerij honderd meter verderop”, vertelt de man naast hem, die opgelucht is dat het vuur niet is overgeslagen naar zijn bedrijf. ,,Het moet vreselijk zijn om je bedrijf zo in vlammen op te zien gaan.”

Tim Bakker is adjunct-directeur bij StandCraft. Hij is druk in gesprek met de brandweer over de laatste gang van zaken. ,,Ik ben blij dat er op het moment van de brand niemand aanwezig was in het pand”, reageert hij. Hij kijkt naar de restanten van zijn bedrijf. ,,Maar verder is het compleet verwoest.” Hoe groot de schade is, moet nog worden vastgesteld door de verzekeraar.