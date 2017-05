Grote drukte verwacht door hoge temperaturen

Volgens woordvoerder Marjan de Rooij van SRO, beheerder van het Bosbad, verwacht het bad per dag tussen de 2000 en 3000 zwemmers. Bij 3000 is het zwembad vol. Rondom het bad zijn duizend parkeerplaatsen. De Rooij adviseert bezoekers op de fiets én op tijd te komen (bad is open om 10.00 uur). SRO zet extra badmeesters in en adviseert ouders hun kinderen vanwege de drukte zwembandjes om te doen.

Volgens Wolbertie Ruiter, beheerder van het Henschotermeer, wordt het dit weekend ‘volle bak’. ,,We denken dat er tussen de 20.000 en 25.000 bezoekers per dag komen. We hebben plek voor 2800 auto’s; vol is vol. Het hek gaat dan dicht. Dus wees op tijd (vanaf acht uur). Het beste is om op de fiets te komen, vanaf half acht.”