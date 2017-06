Grote opkomst bij zoekactie naar Savannah

Het is spitsuur, even na negenen op het parkeerterrein van Polynorm in Bunschoten. Alleen de wachttijd om in te schrijven bedraagt al ruim een uur. Tot er een team geformeerd is en dat de benodigde instructie heeft gegeven, duurt nog eens ruim een half uur. Honderden mensen, vooral Bunschoters, hebben het er deze Eerste Pinksterdag graag voor over.



Bunschoter Steven Vedder heeft er graag voor over. ,,Ik heb zelf een dochter van 14 jaar, dit raakt me dus écht. Stilzitten is geen optie, en dus moeten we wat doen. Eerste Pinksterdag of niet.” Kijkend naar de massale opkomst, schiet hij vol. ,,Dit is echt een hechte gemeenschap, dat merk je maar weer. Maar lang niet iedereen komt uit Bunschoten: ik stond net te praten met een vrouw uit Hooglanderveen.”