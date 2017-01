Henk K. uit Bunschoten blijft in de cel

De Bunschotenaar zit vast op verdenking van poging tot doodslag op een zoon, ontucht met een dochter en mishandeling van zijn kinderen. K. is eind september vorig jaar opgepakt, nadat een aantal van zijn kinderen aangifte tegen hem had gedaan. Hij zou onder anderen een zoon hebben vastgebonden op een tafel en hem hebben bedreigd met een werkende kettingzaag. Hij sloot kinderen dagenlang op zonder eten en drinken in een donker aardappelhok. Hij zou een dochter van destijds elf jaar hebben misbruikt.



Open brief

De man heeft kortgeleden alle aantijgingen ontkend in een open brief in het lokale blad De Bunschotenaar. Volgens hem zijn de kinderen die hem hebben beschuldigd 'een mannenverslindster, een pedofiel en drugsgebruikers.' Sommige andere kinderen zeggen dat hij 'een lieve vader' is.



De rechtbank wil dat K. psychisch onderzocht wordt in het Pieter Baan Centrum. De strafzaak gaat op 22 februari verder.