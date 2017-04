Wolf en de vier eendjes

Volgens Kuenen wilde een moedereend bij haar op het erf wel broeden, maar niet moederen. ,,Het is erg koud buiten. Ik heb me over de eendjes ontfermd en ze mee naar binnen genomen. Maar daar woont onze stoere Wolf ook. Daar maakte ik me wel even zorgen over. Vanaf het begin is hij zich over de eendjes gaan 'bevaderen'. Hij likt en knuffelt ze en wil ze de hele tijd bij zich hebben."



Soms vergeet Wolf dat de pulletjes heel klein zijn. ,,Dan legt hij een poot op ze, zo van: kom maar hier. Daar moet ik wel goed op letten."



Kuenen heeft haar handen vol aan de eendjes. ,,Het zijn echte handenbindertjes. Ze willen eten, drinken, zwemmen, rondlopen. Het zijn net baby's."



Gelukkig heeft ze de hulp van surrogaatvader Wolf. ,,Hij is heel zorgzaam en lekker warm, dus de eendjes willen graag bij hem zijn." Als de eendjes groot genoeg zijn, kunnen ze bij Kuenen in de vijver zwemmen. Tot die tijd mogen ze dicht tegen vader Wolf aan kruipen.