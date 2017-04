Het laatste schilderij

Over 'ome John' en diens tragische einde wordt in de familie niet vaak gesproken. Wat Micha bijvoorbeeld van hem weet, is dat hij streng gelovig was. En dat hij een zwakke gezondheid had. John was slecht ter been, hij liep met beenklemmen. Dat had te maken met een vaccin tegen pokken, dat verkeerd was gevallen. Oom John had een fistel aan zijn heup.



John schildert alleen als hij inspiratie heeft. Soms dus ook even niet. Dan gaat hij liever beeldhouwen of fotograferen. Maar het duurt in die vooroorlogse jaren nooit lang voor zijn vader hem tot de orde komt roepen. Want schilderijen moeten af. Zij brengen het brood op de plank.



Verzet

In 1940 raakt John Dons betrokken bij de Oranjegroep. In verschillende steden sluiten zich mensen aan bij de verzetsgroep. Ook in Utrecht. Koeriers wisselden onderlinge informatie uit. John Dons moet ook koerier zijn geweest, al kan zijn neef Micha zich daar - gezien de beenklemmen - moeilijk een beeld bij vormen. In het latere doodvonnis van zijn oom staat dat hij ook geld zou hebben geronseld voor de verzetsgroep, dat hij betrokken is geweest bij de bewapening ervan, en dat hij bovendien in bezit is geweest van een ansichtkaart met daarop prinses Juliana en de kinderen.



Veertig leden van de groep worden aan het einde van dat eerste oorlogsjaar opgepakt. Nogal wat van zijn tekenwerk maakt John Dons in gevangenschap in Kamp Amersfoort. Beroemd is de potloodtekening die Dons hier maakt van Titus Brandsma, de karmelietenpater die in 1985 door de paus zalig werd verklaard. Hem tekent Dons in de ziekenboeg, als hij er ligt met open TBC.



Als de bankkluis wordt opgedoekt, en als Micha Dons in die tijd bovendien gaat trouwen, geeft zijn vader het schilderij aan hem. ,,Berg het goed op'', zegt hij erbij. Dat doet Micha. In krantenpapier gewikkeld, verdwijnt het voor jaren in een kast.