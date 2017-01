'Ik wil mijn kinderen oud zien worden'

Uitstel

De laatste behandeling die de artsen aan konden bieden was Gamma Knife, een eenmalige bestralingsbehandeling. Jermaine behoort bij de 5 tot 10 procent die 5 jaar na de diagnose nog leeft. ,,De overige behandelingen zorgen voor uitstel, maar niet voor genezing. Ik wil mijn vriendin en kinderen oud wil zien worden. Ik wil dat deze tumor verdwijnt, niet alleen voor mezelf, maar ook voor hen. Opgeven is geen optie", vertelt hij zeer geëmotioneerd.



Daarom wil Jermaine de hoop niet verliezen. Hij heeft 250.000 euro nodig om zijn risicovolle Antineoplaston-therapie in Houston te kunnen starten. De kans op genezing is 50 procent, 30 procent kans dat het stabiel blijft en 20 procent kans dat het niet aanslaat. ,,Ze maken een medicijn voor mij op maat. Dat traject duurt 9 maanden en omdat ik nog geen prognose heb - ik kan er op korte termijn al niet meer zijn - wil ik zo snel mogelijk beginnen."



Om geld in te zamelen zijn ze druk met het organiseren van activiteiten. In Amersfoort heeft restaurant Klooster hun gebouw aan de Stadsring aangeboden voor een diner met optredens. ,,We zijn met bekende artiesten in gesprek, maar daar mogen we nog niets over verklappen." In Tilburg, waar Jermaine geboren en getogen is, willen ze een veiling organiseren in het stadion van RKC Waalwijk.



Doneren kan via de website mainlife.nl of Dream or Donate.