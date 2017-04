Inbreker slaat bejaarde vrouw in Soest

Mozaïeken bankje Nijkerk stuk na 'harde klap'

8:33 Na een 'harde klap' zat Mathilde Dusol, bewoonster van de Spoorstraat in Nijkerk in de nacht van zaterdag op zondag rechtop in bed. Een blik door de gordijnen leerde dat het bewonersbankje van de Poppeschool vernield was, een mozaïeken bankje waar haar buurvrouw veel tijd en liefde in heeft gestoken.