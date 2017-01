Inzameling na plotselinge dood vader Junior (14)

,,Het ís me een verhaal. Ik ben echt aangedaan, ik heb net een traantje weggepinkt. Als je aan die kleine kindjes denkt, ze hebben een tweeling van een jaar of twee", zegt Van Keken met een brok in zijn keel.

De familie heeft het niet breed en was voor het eerst sinds lange tijd op vakantie bij familie in Spanje, waar Juniors moeder vandaan komt. Maandag werd zijn vader dood in bed aangetroffen. Jean Pierre Ngouambe Djomaleu was in zijn slaap overleden aan een hartstilstand. Hij was 43 jaar.

Sportman

,,Juniors vader stond altijd langs de kant van het veld om hem aan te moedigen", zo herinnert Van Keken zich de Kameroener. ,,Zijn overlijden is totaal onverwacht. Hij was een echte sportman, hij liep marathons en had een afgetraind lichaam waar geen gram te veel aan zat."

Juniors moeder belde Van Keken in paniek op. ,,De vader heeft ooit gezegd dat hij in zijn vaderland Kameroen begraven wilde worden. Maar ze hebben geen begrafenis- of reisverzekering afgesloten. Repatriëring kost 20.000 euro. De moeder heeft in Spanje al zo'n 8.000 euro ingezameld. Maar ze heeft nog meer hulp nodig, want hoe moet ze weer terugkomen naar Nederland? Ze heeft hier geen familie. Ze vroeg een bijdrage van het team van vijf of tien euro. Toen heb ik gezegd: ik doneer 100 euro. Inmiddels heeft het hele team, we zijn met dertien man, 100 euro toegezegd. Dus we hebben al 1300 euro."