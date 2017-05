Irritatie over ongewenst raam lappen

Danique Peters (23) zit eind maart in de huiskamer van haar woning, als ze plots twee mannen van een jaar of 40 door de achtertuin ziet lopen. Ze is net ingetrokken bij haar vriend aan de rand van Leusden, vlak bij De Glind.



Ze zwaait nog even naar de mannen, die de ramen van de pas aangelegde serre aan het schoonmaken zijn. Op dat moment denkt ze nog dat haar vriend de ramenlappers heeft ingehuurd. Totdat een van hen een poging doet de serredeur te openen. ,,Ik stond perplex'', zegt Peters. ,,Gelukkig was de deur gesloten. Toen de mannen weer weg waren, belde ik mijn vriend. Hij bleek helemaal geen glazenwasser te hebben ingehuurd.''



Het is niet de eerste keer dat de ruiten van hun woning ongevraagd zijn gewassen. Al twee jaar komen briefjes door de brievenbus met het verzoek te betalen. Met als afzender: de glazenwasser. Betaald is er nooit. ,,We hebben geen aangifte gedaan'', zegt Peters. ,,Maar als er nog eens geprobeerd wordt de deur te openen doe ik dat waarschijnlijk wel.''



De twee zijn niet de enigen die te maken hebben gehad met deze werkwijze. Een oproep op Facebook resulteert in vijftien reacties van mensen uit Leusden en omstreken die te maken hebben gehad met de glazenwassers.



Geldophalers

De ervaringen zijn eenduidig: ramen van de woning worden gelapt, of er nou iemand thuis is of niet. Dan wordt een briefje door de brievenbus gedaan met de vraag te betalen. Later komt iemand aan de deur om dat geld op te halen.



Dat laatste gebeurde bij Marga van der Wal (55) uit Leusden. ,,Er stond een jongen van een jaar of 19 voor de deur'', zegt ze. ,,Of ik wilde betalen. Ik weigerde, want ik had geen afspraak gemaakt. De jongen liet, schijnbaar als bewijs van een afspraak, een verfrommeld papiertje zien met daarop handgeschreven adressen.''



,,Ik kon op dat moment mijn mannetje staan'', vervolgt ze. ,,Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zich geïntimideerd of schuldig voelen en dan toch maar betalen.''



Volgens Van der Wal sprak de jongen aan de deur zo slecht Nederlands dat er van een gesprek nauwelijks sprake was. Zij denkt, net als andere gedupeerden, dat de mannen van Oost-Europese komaf zijn.



Intimidatie

De praktijken blijken ook in Soesterberg te spelen. Dat zegt Loes de Groot (53), die deel uitmaakt van een groep dorpsbewoners die de buurt in de gaten houdt en zo nodig de wijkagent informeert.



,,We hebben zes à zeven meldingen uit de buurt gekregen'', zegt ze. ,,In sommige gevallen voelen mensen zich geïntimideerd. De glazenwassers zijn dan opdringerig en blijven rondhangen bij je huis, als je weigert te betalen.''



Volgens politiewoordvoerder Cornelie Hogeveen valt er tegen deze praktijken niet veel te doen. 'Dit valt buiten ons werkterrein', schrijft zij. 'We treden alleen op bij strafrechtelijke zaken, zoals bij een bedreiging. Mensen hebben in dit geval een zakelijk conflict en kunnen eventueel civielrechtelijk stappen nemen.''



Met de glazenwasser is telefonisch contact opgenomen, maar dat leidde niet tot het geven van een reactie.