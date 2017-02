Jermaine de Wind naar Houston voor behandeling

Bij fitnessinstructeur De Wind werd op zijn achttiende een hersentumor geconstateerd. Dit bleek een Glioblastoma, in de volksmond wel de 'Terminator' genoemd vanwege de zeer agressieve vorm. In Nederland is Jermaine nu uitbehandeld en zijn laatste hoop is een behandelwijze in de Burzynski kliniek in Houston, Texas.



De kans op genezing is vijftig procent. ,,Ze maken een medicijn voor mij op maat. Dat traject duurt negen maanden en omdat ik nog geen prognose heb - ik kan er op korte termijn al niet meer zijn - wil ik zo snel mogelijk beginnen.''



Saamhorigheid

Voor de gehele behandeling is 250.000 euro nodig. Inmiddels heeft hij via donaties 135.000 euro opgehaald. ,,Dat is genoeg om naar de kliniek in Houston te gaan en te beginnen met de behandeling. Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen zich hebben ingezet in zeer korte tijd. Dit gevoel van saamhorigheid kan niemand ons meer afpakken.''



De Wind gaat morgen naar een ziekenhuis in België om een Port-a-cath (PAC) te laten plaatsen. ,,Dat is een 'huisje' dat onder de huid aan een ader wordt gekoppeld, waardoor het toedienen van medicatie makkelijker gaat.''



Vrijdag vertrekt hij met zijn vriendin Lisette en zoontje Noah naar Houston. ,,Ik start met de behandeling en kan voor de eerste paar maanden medicijnen inkopen. Wie had dat gedacht? Van een uitzichtloze situatie, naar een kans op genezing. Wij hopen met heel ons hart dat de behandeling aanslaat en wij volgend jaar een feest kunnen geven voor iedereen die ons gesteund en geholpen heeft.''



Doneren kan via de website mainlife.nl of Dream or Donate.