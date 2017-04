Jonge bosuil uit prikkeldraad gered

Glas­ve­zel­be­drijf: arrogant Nijkerk treitert ons

13:32 Een nog vers conflict tussen een glasvezelbedrijf en de gemeente Nijkerk over de ‘illegale’ plaatsing van twee bouwborden bij de aanleg van glasvezel op twee bedrijventerreinen in Nijkerk laait weer op nu een soortgelijke rechtszaak volgt over zo’n bord in Hoevelaken. ‘Treiterij’ noemt de firma de kwestie.