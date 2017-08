Kans op doorstart Witteveen Mode

Eind juli werd de keten failliet verklaard. Witteveen heeft in deze regio vestigingen in Amersfoort, Baarn, Barneveld, Houten, Leusden en Nijkerk. De winkels verkopen kleding voor vrouwen vanaf 40 jaar.

Het is nog onduidelijk hoe lang het duurt voordat er duidelijkheid is over een eventuele doorstart, en hoe die er dan precies uit komt te zien. Wel zou de curator er ‘goede hoop’ op hebben dat de werkgelegenheid zoveel mogelijk kan worden behouden. Witteveen had ongeveer 400 werknemers in dienst.