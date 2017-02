Kerk: 'Geen doofpot in misbruikzaak'

Uit onderzoek is gebleken dat de toenmalige dominee van de kerk en zijn opvolger op de hoogte waren van slechts twee gevallen van seksueel misbruik van jonge jongens door toenmalig kerklid Piet Hein W. uit Hoevelaken.



Afgelopen oktober bleek dat de inmiddels overleden W. zich in 1986 mogelijk aan twaalf en misschien meer jongens had vergrepen. Voor het onderzoek heeft de kerk contact gezocht met zestien mogelijke slachtoffers van W. Drie van hen zijn zeker slachtoffer.



De misbruikzaak van W. kwam in oktober aan het licht nadat er in de kerk was gebeden voor de terminale W. Een kerklid schreef verontwaardigd over over de 'donkere kant' van de zieke W., die inmiddels is overleden.



De Gereformeerde Kerk Amersfoort Oost kwam er al snel achter dat de aantijging op waarheid berustte en stelde een commissie in met rechercheurs, psychologen, een jurist en een theoloog.



Zij hadden aanwijzingen van zestien mogelijke slachtoffers van seksueel misbruik. Met zes van hen kon geen contact worden gelegd. Twee personen wilden niet praten over de zaak. Van de overige acht gaven vijf personen aan zich geen slachtoffer te voelen van de misbruikpraktijken. Drie gaven aan zich dat wel te voelen. Hen is alsnog hulp aangeboden.



Hoewel de precieze omvang van het misbruik dus niet is vastgesteld, concludeert de onderzoekscommissie dat deze 'minder lijkt dan eerst verwacht'. Daarnaast zou er geen sprake zijn van bewust verzwijgen of een doofpotcultuur. De toenmalige dominees hadden maar weet van twee gevallen van misbruik en hebben dader en slachtoffers pastorale hulp aangeboden. Daarmee leek de zaak voor de dominees afgedaan, want er werd nooit aangifte of melding gedaan van het misbruik door W..