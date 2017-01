Kerstbomenfeest voor bewoners DierenPark Amersfoort

De 3-jarige Corneel Koelewijn uit Utrecht kijkt vanaf de schouder van zijn vader vol verwachting naar de beren. Tweeling Peppie en Kokkie (22) komt behoedzaam vanuit het nachtverblijf op de kerstbomen af. Voor een aantal dieren in het Dierenpark is het vandaag feest: kerstboom op het menu.

Olifanten zijn Corneels lievelingsdieren. Zijn ouders hebben daarom een kerstboom meegenomen waar de olifanten straks op worden getrakteerd. Maar zowel de olifanten als Corneel moeten nog even geduld hebben.

,,Het is inmiddels een traditie geworden", vertelt Bas Aalders (38), clusterhoofd Dierverzorging van het Dierenpark. ,,Het is de afsluiting van het winterprogramma. Al vijftien jaar brengen bezoekers hun kerstboom mee naar het park. De laatste vijf jaar hebben we de inzameling actiematig gepromoot. Abonnementhouders krijgen een gratis consumptie en dagbezoekers krijgen 5 euro korting op de entreeprijs als ze de kerstboom meenemen."

Vijf vakken

Via social media gaat het nieuwtje van de kerstboomactie snel rond. Al is het park nog maar net open, er komen veel bezoekers met kerstbomen bij de ingang aan. Op de grond zijn vijf vakken geschilderd. De bomen kunnen geschonken worden aan het favoriete dier van de donateur: beren, chimpansees, tijgers, olifanten of kamelen. De bomen worden vooraf gecontroleerd of ze geschikt zijn voor consumptie voor de bewoners van het park.

,,Het is een traktatie, een soort tussendoortje voor de dieren", vervolgt Aalders, ,,ze gaan per soort heel verschillend met de kerstbomen om. We verstoppen ook voedsel in de bomen om de beesten te prikkelen." Zo maken de beren van de takken een nest en reageren de tijgers heel sterk op de geur van de boom. Olifanten nemen af en toe een hapje en spelen ermee, ze hebben 't liefst een ouderwetse kerstboom. De chimpansees eten en spelen met de takken en de kamelen slepen de bomen het liefst door hun hele verblijf heen.