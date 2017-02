Kip en vis uit regio gekocht met gestolen pinpas van Janine Abbring

Op een screenshot is te zien hoe er voor 19 euro vis werd gekocht bij Vishandel De Graaf-Roos & Zn. uit Bunschoten en voor 6,50 kip bij Willem's kippaleis uit Nijkerk. Het is de vraag of de dief ook daadwerkelijk in Bunschoten en Nijkerk is geweest, want de vis- en kiphandelaren staan op de markt in Amsterdam.