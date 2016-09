'Kris en Lisanne maakten SOS-teken met wc-papier'

Liep je zoveel tijd later niet tegen muren op? Wilden de mensen überhaupt nog praten over de verdwijning van 'the Hollandesas', zoals Kris en Lisanne daar zijn gaan heten?

,,Het was interessant en uitdagend. Sommige mensen die ik wilde spreken,waren verdwenen zonder een adres achter te laten. De leden van de Ngobe-stam, die de resten van Kris en Lisanne vonden, leven diep in de jungle en trekken rond. De Panamese regering was bepaald niet behulpzaam, maar lokaal werkten de instanties wel mee. Ik heb heel veel meters gemaakt, om het zo maar te noemen, en veel geduld moeten betrachten. Boquette is een kleine gemeenschap en het drama ligt nog steeds heel gevoelig. Zo kreeg ik de man die Kris en Lisanne als laatste gezien heeft, niet meer spreken.''



In de eerste van drie reportages over de zaak op The Daily Beast.com werp je de vraag op of Kris en Lisanne, zoals forensisch experts vaststelden, verdwaalden en omkwamen van honger en dorst of onverhoopt toch slachtoffer werden van een misdrijf. Wat is jouw conclusie na die vier weken en het kennen van het volledige dossier?

,,Ook de onafhankelijke deskundigen die wij hebben geraadpleegd, komen uit bij het ongelukscenario. Het feit dat Kris en Lisanne hun telefoons en camera's enkele dagen na hun vermissing nog bij zich hadden, sluit een misdrijf in de eerste week vrijwel uit. De spullen die maanden later bij elkaar werden teruggevonden, ook geld en paspoorten, maken een beroving of ontvoering in mijn ogen hoogst onwaarschijnlijk.''