Kroonmaki geboren in DierenPark Amersfoort

Het jonge halfaapje weegt ongeveer zeventig gram en klampt zich stevig vast aan de buik van de kersverse moeder. ,,Wij hebben nog niet toevallig kunnen zien of het een mannetje of een vrouwtje is, dus dat weten wij nog niet”, zegt apenverzorger Teun Ent. ,,Na een aantal maanden zal de kleine langzaam aan steeds vaker de moeder even los laten om alles verder te ontdekken."