Leeuwenverblijf in dierenpark ondergaat metamorfose

,,De locatie blijft hetzelfde, maar daar is alles mee gezegd. Het verouderde verblijf van de leeuwen herken je straks niet meer", vertelt bioloog Raymond van der Meer.



Het leeuwenverblijf bevindt zich in de Stad der Oudheid. Volgens Van der Meer komt het publiek na de renovatie via de donkere kerkers oog in oog te staan met de leeuwen. Ook komt er een tribune.



Kinderen kunnen via de Klim Alles-route langs het verblijf klauteren.