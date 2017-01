Leusdenaar produceert slechts een onsje afval per week

Deelnemer Frans van Zaalen (54) zit zelfs dáár nog flink onder. Vorige week produceerde hij slechts honderd gram afval. Een papieren zakje waar de huid van een loempia aan vast zit gekleefd, de folieverpakking van een rookworst en de inhoud van de stofzuiger. Alleen afval dat écht niet te recyclen valt. De rest, zoals gft-afval, blik en plastic, zamelt hij apart in.



Dat het gemiddelde Leusdense huishouden 7 kilo restafval per week produceert, begrijpt hij niet. ,,Gooien ze soms glas bij het restafval?'' vraagt hij zich hardop af. ,,Nu woon ik wel op mezelf, maar als ik uit drie personen bestond, dan zat ik nog onder de kilo.''



Sinds hij meedoet aan 100-100-100, ontleedt hij zelfs zijn theezakjes. De thee zelf bij het gft-afval, het kartonnetje bij het papier en het touwtje bij het restafval. ,,Het probleem is dat veel mensen geen zin hebben om moeite te doen voor het milieu'', zegt hij. ,,Ik zag laatst voorgeschilde sinaasappels in een plastic verpakking in de supermarkt. Compleet onnodig!''



Via een onlineplatform delen de deelnemers van het project tips en trucs met elkaar. Ook krijgen ze elke week een opdracht, zoals het tellen van geopende verpakkingen of het maken van een kliekjesmaaltijd.



Over de datum

Die laatste opdracht deed deelneemster Nienke 't Spijker (43) realiseren dat wel erg veel eten in de koelkast over de datum was. ,, Als ik nu boodschappen doe, bedenk ik goed op welke dag ik wat ga eten. Dat is de zinvolste tip die ik via het onlineplatform heb gekregen.''



Sinds haar deelname is de afvalproductie van haar gezin gehalveerd. Van twee volle vuilniszakken naar één. Dat komt door de nieuwe manier van inkopen doen en het scheiden van groenafval.



Iets minder positief over 100-100-100 is deelneemster Titia Bolhuis (65). ,,Ik vind het maar een tam project'', zegt ze. ,,Deze week was de opdracht om te kijken of er nog ongebruikte elektronische apparaten in huis waren. Het is toch logisch dat je geen elektra bij het restafval gooit?''



,,Dit is een sympathiek project'', zo vervolgt ze. ,,Maar het is wel een beetje preken voor eigen parochie. Alle deelnemers waren voorafgaand aan het project al heel milieubewust bezig. Het is belangrijker dat we mensen stimuleren die dat nog niet zijn.''