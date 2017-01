Lichaam Bertus de Man na sectie vrijgegeven

Bertus de Man overleed maandagnacht in het ziekenhuis nadat hij door de politie was gearresteerd in de Langestraat in Amersfoort.



,,We kunnen nu afscheid van hem gaan nemen,'' zegt zijn broer namens de familie in Nijkerk. Hij is ervan overtuigd dat de 30-jarige Nijkerker 'onwel' werd en het leven liet als gevolg van politiegeweld bij zijn arrestatie. De familie wil het er 'absoluut niet bij laten zitten'.



'Gebroken nek'

Een man die zegt de neef te zijn van het slachtoffer postte het volgende op Facebook: 'Het lichaam van Bertus de Man is zojuist vrijgegeven! Wij hebben hem gezien en hij is heel erg toegetakeld. (...) Hij heeft veel verwondingen, onder andere een gebroken neus en een gebroken nek. Hij is geslagen met knuppels en ook aangevallen door een politie hond.'



Advocaat Arjan Syrier staat de familie bij. ,,Die wil uiteraard de waarheid boven tafel krijgen.'' Syrier heeft de onderzoeksleider van het rijksrechercheteam gesproken. Om vast te stellen of agenten mogelijk te veel geweld hebben gebruikt bij de arrestatie, onderzoekt de rijksrecherche de doodsoorzaak en de toedracht.



De advocaat vindt het te vroeg voor conclusies. ,,De rijksrecherche doet op hoog niveau en op zorgvuldige wijze onderzoek. De resultaten moeten we afwachten, voor we kunnen toetsen.''



Bertus de Man ging er zondagnacht vandoor aan de Spaceshuttle op bedrijventerrein Calveen toen de politie hem vanwege zijn rijgedrag wilde aanspreken. Na een achtervolging werd de Nijkerker klemgereden in de Langestraat waar hij volgens de politie hevig verzet tegen zijn arrestatie bood. In de cel in Houten zou De Man volgens de politie onwel zijn geworden. Later die nacht overleed hij in het ziekenhuis.



Filmbeelden

Op filmbeelden van een getuige is te zien dat er omstreeks kwart voor één 's nachts veel agenten worden ingezet bij de arrestatie. Op de opname zou zijn te horen dat de arrestant om hulp roept.



,,Je ziet veel politiemensen en één verdachte, ik herken ook zijn stem,'' zegt advocaat Syrier. ,,Maar bij zo'n arrestatie gaat het er vaker hectisch aan toe.''



Opmerkelijk noemt hij dat er even na half twee een ambulance-oproep voor een reanimatie op het adres aan de Langestraat wordt gedaan, die kort daarop weer zou zijn ingetrokken.



,,De politie zegt blijkbaar dat die oproep er niets mee te maken heeft'', zegt Syrier. ,,Het is allemaal erg tragisch en zorgwekkend. Maar aan de andere kant weten we nog niet wat er is precies is gebeurd. Er zijn heel veel doodsoorzaken mogelijk. Dat moet sectie precies uitwijzen. Dat onderzoek heeft meer om het lijf, ook toxicologisch, en de uitkomst zal niet heel snel bekend zijn. Het is dan ook nog geheel onduidelijk of er sprake is van een natuurlijke of onnatuurlijke doodsoorzaak.''



Volgens woordvoerder Mary Hallebeek van het Openbaar Ministerie staat geen van de bij de aanhouding betrokken agenten onder verdenking.