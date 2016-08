Luchtballon scheert rakelings over A28

Blauwalg in Nieuwland, Barneveld en Voorthuizen

21:21 In de vijver aan de Waterdreef, Waterjuffer en Watersteeg in de Amersfoortse wijk Nieuwland is giftige blauwalg aangetroffen. Dat is ook het geval in singels in de woonwijk De Vaarst (nabij de Wethouder Rebellaan) in Barneveld en bij het Zicht in Voorthuizen.