Maanden wachten op een rolstoel

Vanaf het begin van de samenwerking tussen gemeenten en Welzorg op 1 januari 2016 komt het bedrijf de gemaakte afspraken niet na, blijkt uit navraag bij de regiogemeenten. Welzorg levert hulpmiddelen zoals rolstoelen en looprekken in Amersfoort, Soest, Leusden, Bunschoten, Nijkerk en Baarn.



Cliënten krijgen vaak pas na maanden wachten hun beloofde hulpmiddel. Ook hangen mensen uren aan de lijn voordat ze te woord worden gestaan. Ze voelen zich geregeld niet serieus genomen, zo luiden hun klachten aan de gemeenten.



Gesprek

De regiogemeenten zijn al sinds 1 juni 2016 in gesprek met Welzorg om de problemen op te lossen. Dat is nog niet voldoende gebeurd, staat in een onlangs verstuurde brief van het college aan de gemeenteraad van Amersfoort.



Wel heeft Welzorg prioriteit gegeven aan de regio Amersfoort, zodat cliënten sneller hun hulpmiddel krijgen en het bedrijf telefonisch beter bereikbaar is, zegt marketingdirecteur Ella van den Berg van Welzorg. De gemeenten dreigen met een boete om het bedrijf tot nog meer haast te manen. Maar Welzorg heeft aangegeven de situatie niet op korte termijn verder te kunnen verbeteren.