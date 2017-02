Man masturbeert in Amersfoortse bussen

Zijn laatste actie was op 23 december toen hij ter hoogte van de Hogeschool Utrecht naast een 19-jarige vrouw ging zitten, zijn geslachtsdeel vatte en begon te masturberen.



De vrouw rende in paniek naar de chauffeur die 112 belden en de deuren van de bus probeerde te sluiten. Maar de schennispleger glipte net op tijd door de deur en is ontsnapt. De politie zegt 'gegronde redenen te hebben' om aan te nemen dat dit niet de eerste keer is dat de man in de bus heeft gemasturbeerd.



De man krijgt de kans om zich te melden bij politie. Doet hij dit niet, dan dreigt de politie beelden van zijn actie te tonen in opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. De man is naar schatting 25 tot 30 jaar oud, is 1,75 meter lang, heeft een getinte huidskleur, zwart haar en draagt een stoppelbaardje.