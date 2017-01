Man verliest 16.000 euro in trein

'Maak opbouw van de Hoffontein demontabel'

8:00 De stichting Evenementen033 wil in gesprek met kunstenaar Ton Mooij over zijn ontwerp voor een bronzen opbouw voor de fontein op de Hof. De opbouw maakt het onmogelijk om over de fontein een podium te bouwen. Dit gebeurt nu veelvuldig bij festivals en evenementen.