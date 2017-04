Meer dan honderd auto's verloren bij brand veilingbedrijf BVA Auctions

De leiding van BVA Auctions werd om half twee's middags ingeseind over een beginnende brand op haar terrein. De brandweer was in een oogwenk ter plekke en leek daarmee te voorkomen dat het vuur de gestalde auto's zou bereiken. ,,De hitte in het gebouw liep echter zo snel op, dat de brandweermensen niet meer bij de vuurhaard konden komen'', zegt Samson. ,,Toen wisten feitelijk al dat loods 3 verloren zou gaan. ''

De directeur durft kort na de brand geen schatting te maken van de omvang van de schade. ,,Het loopt in de tonnen of over het miljoen. Ik weet het echt niet. Voor ons is het zaak dat we snel weer operationeel worden en dat we onze klanten informeren over hun gekochte of te veilen spullen. Onze Amersfoortse vestiging is de grootste maar BVA opereert ook vanuit Arnhem, Zwolle en andere plaatsen. Helemaal stilvallen zal het dus niet.