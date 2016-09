Meerdere plofkraken in Soest: plofkrakers gearresteerd

De daders hadden het gemunt op de inpandige pinautomaat in de Albert Hein-vestigingen. De eerste plofkraak was rond 03.00 uur aan de Burg de Grothestraat in Soest. Zo'n 45 minuten later was een geldautomaat bij een Albert Heijn aan de Tamboerijn in Soest aan de beurt. Weer een uur later was er een plofkraak bij de Albert Heijn in Driebergen.



Na de derde ramkraak sloeg het drietal op de vlucht. De politie kwam ze na het hermetisch afsluiten van de wijk en een grote zoektocht op het spoor. Bij de zoektocht heeft de politie een politiehelikopter ingezet. Het drietal had zich verstopt in een schaftkeet in Soest. Het is niet bekend of ze geld van de kraken bij zich hadden.



De politie onderzoekt de inbraken en kan nog niet zeggen of er een verband is tussen de misdrijven. Volgens politiewoordvoerder Ellen de Heer neemt het aantal plofkraken de laatste tijd stevig toe.



Eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een pinautomaat van de Albert Heijn in Soest doelwit is van een plofkraak. Op 22 juli werd de geldautomaat op de Tamboerijn ook al opengebroken. Ook in augustus 2015 hadden overvallers het voorzien op een ING-pinautomaat in een Soester Albert Heijn. Toen reden dieven met een auto dwars door de rolluiken van de supermarkt aan de Smitshof en gingen ervandoor met een onbekend bedrag.