Megasauna Soesterberg overgenomen door concurrent

Bestuurder gewond door in sloot te rijden bij Nijkerk

25 december Bij een eenzijdig ongeval op de A28 in de buurt van Nijkerk raakte vandaag een persoon gewond. Het slachtoffer raakte van de weg en kwam in een sloot terecht. Dat gebeurde rond 11.30 uur. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.