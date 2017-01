Meisje (11) ernstig gewond bij woningbrand

Niet alleen de brandweer, maar ook een Mobiel Medisch Team kwam ter plaatse. Het meisje werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Een trauma-arts van het MMT ging mee in de ambulance. De brandweer had enige tijd nodig om de vlammen onder controle te krijgen.



De politie is inmiddels bezig met een groot onderzoek naar de oorzaak van de brand, het team van het Forensische Opsporing zou ter plaatse komen om het onderzoek over te nemen. Dit team wordt ingezet op lastig te onderzoeken plaatsen delict en voor lastige identificaties. Wat er in de woning precies is gebeurd, is nog volstrekt onduidelijk. Ook is nog niet bekend of er nog meer slachtoffers zijn.