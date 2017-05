Met liefde van 't huys

Aroma

In afwachting van de tweede gang, laten we een tweede glas schenken. Streekwijn! We proeven letterlijk de aangename vruchten van wijngaard Aan de Breede Beek, die enkele kilometers verderop ligt. Enerzijds een fruitige Johanitter, die veel weg heeft van een Riesling en anderzijds een rijke Regent. Het is een populair blauw ras in ons land en in dit geval één met een stevig aroma van zwarte bessen en laurier. Misschien iets te stevig voor de lente.



De borden zijn daar. Erop een goed gegrilde zalmfilet met een saus van tomaat en strandkrab. Naar de tomaatsmaak is het een beetje zoeken, maar de krab (Neerlands trots) toont zich een fijne smaakversterker. Dat doet ook de saliejus bij het kalf van mijn partner. De kleur van het vlees bevestigt de toelichting van de chef: dit kalf heeft een goed leven gehad. Ze is mooi roze en stevig van structuur. En wat een smakelijke groenten en aardappelpuree!