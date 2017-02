Minister 'preekt' in haar woonplaats Baarn

Thema van haar preek is het spanningsveld tussen elkaar ruimte en vrijheid geven enerzijds en elkaar durven aanspreken op gedrag anderzijds. ,,Mensen nemen elkaar steeds meer de maat; we hebben ons oordeel over de ander zo snel klaar. Dat verpest de sfeer in ons land. Maar aan de andere kant: we moeten ons wel met elkaar blijven bemoeien en naar elkaar omzien'', aldus de minister in een toelichting.



De bijeenkomst begint om 16.00 uur, met een inloop vanaf 15.30 uur in het gebouw aan de Oude Utrechtseweg 4a. Schippers, die zelf niet gelovig is, laat zich in haar lekenpreek inspireren door het bijbelgedeelte Johannes 8:1-11, en dan in het bijzonder de woorden van Jezus: "Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen."



Voor een Preek van de Leek worden meer of minder bekende personen uitgenodigd om de kansel te beklimmen. Niet om een lezing te houden, maar om voor één keer de beproefde vorm van een kerkdienst te volgen en daar zowel met tekst als muziek een eigen invulling aan te geven. Lekenpredikers verbinden belangrijke maatschappelijke of individuele thema's met een bijbelverhaal.