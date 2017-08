Moeder uitgezet naar Armenië, Lili en Howick nog in Nederland

De Amersfootse broer en zus dreigen vandaag te worden uitgezet naar Armenië, omdat hun kinderpardon is afgewezen. Waar Howick en Lili op dit moment verblijven is echter niet bekend. Omdat hun moeder daarover geen duidelijkheid heeft gegeven, vliegt ze vandaag alleen naar Armenië en volgen haar kinderen zo snel ze worden gevonden. De autoriteiten zijn niet op de hoogte van hun verblijfplaats.

De twee zijn geboren in Rusland en wonen al ruim negen jaar in Nederland. Hun alleenstaande moeder Armina werd afgelopen dinsdag van haar bed gelicht in het asielzoekerscentrum in Amerfoort en naar het uitzetcentrum in Zeist gebracht. Volgens Defence for Children waren de kinderen op dat moment uit logeren. Volgens Defence for Children is het ‘wachten tot de kinderen opduiken, zodat zij verdere juridisch bijgestaan kunnen worden’.

Afschuwelijk

Martijn Vegter van Defence for Children noemt de uitzetting afschuwelijk: ,,Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt: een moeder uitzetten terwijl haar kinderen nog in Nederland zijn.”

Defence for Children verzocht de rechter vrijdag om de uitzetting tegen te houden, omdat er meer onderzoek nodig zou zijn naar de documenten. Maar volgens de bestuursrechter heeft Defence for Children niet aannemelijk gemaakt dat er onjuiste gegevens staan op de uitreisdocumenten die ze hebben gekregen van de Armeense autoriteiten. Aanvullend onderzoek is daarom niet nodig.

De uitzetting van broer en zus volgt op een negen jaar lange asielprocedure. Omdat de kinderen meer dan vijf jaar in Nederland verblijven en geworteld zijn in de samenleving deden ze een beroep op het Kinderpardon. Maar dat werd afgewezen. Afgelopen vrijdag oordeelde de rechtbank in een spoedprocedure dat het gezin rechtmatig het land kan worden uitgezet.

De reden: volgens de IND heeft de moeder van de twee eerder niet voldoende meegewerkt aan uitzetting. Ze wist dat ze het land uit moest, maar weigerde in afwachting van haar beroep te vertrekken. Daardoor is deze situatie ontstaan, stellen de autoriteiten, en daarom is het Kinderpardon volgens de rechtbank rechtmatig afgewezen. Op basis van dit 'meewerkcriterium' worden overigens ook de meeste andere beroepen op het pardon in ons land afgewezen.

Volledig scherm Kinderen demonstreren op het Binnenhof tegen uitzetting van twee Armeense klasgenoten die dreigen uitgezet te worden. © ANP Klasgenoten, ouders en sympathisanten hebben hun laatste sprankje hoop gevestigd op staatssecretaris Dijkhoff van Justitie. Hij kan gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid en uit barmhartigheid de kinderen toch een verblijfsvergunning geven. Afgelopen vrijdag boden leerlingen van basisschool 't Anker daartoe in Den Haag een brandbrief aan.

Howick en Lili wonen met hun alleenstaande moeder al ruim negen jaar in Nederland. De kinderen zijn nog nooit in Armenië geweest. Ze zijn geboren in Rusland, maar waren nog heel klein toen ze naar Nederland verhuisden.

Zondag werd in Amersfoort door honderden klasgenoten, vrienden, ouders en andere betrokkenen een hartentocht voor de kinderen gelopen. De tocht startte om bij de basisschool van Howick en Lili, ’t Anker aan de Dollarstraat, en voer naar de Hof in de Amersfoortse binnenstad.

Snippertje

Ook burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort ontving een brief. Maar hij legde het verzoek om nog eens bij de staatssecretaris aan te dringen, naast zich neer. Volgens Bolsius omdat er geen snippertje kans is dat Howick en Lili in Nederland kunnen blijven. ,,De staatssecretaris heeft aangegeven geen gebruik te maken van zijn bevoegdheid om ze alsnog toe te laten. Hoe teleurstellend ook, we moeten reëel blijven.''

De houding van de burgemeester in de uitzettingskwestie wordt hem door veel Amersfoorters en ook door raadsleden niet in dank af genomen. ,,Onbegrijpelijk dat de burgemeester zich niet laat zien", zegt D66-raadslid Jaques Happe, die zelf meeloopt in de tocht. ,,Het is je taak als burgervader een arm om de gemeenschap te slaan.''