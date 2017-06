Moeder vermiste Savannah (14): hulp vanuit het dorp hartverwarmend

,,Facebook, twitter, appgroepen… ze staan sinds gisteren vol met berichten over de vermissing'', aldus Monique Dekker. ,,Iedereen doet zijn of haar best ons te helpen in de zoektocht naar onze dochter.'' Ook de plaatselijke middenstand. ,,Veel marktkramen van vis- of broodhandelaren zijn vanochtend naar alle uithoeken van het land vertrokken met flyers waarop van haar vermissing wordt bericht. Dat gaat allemaal zonder dat wij er ook maar íets aan hoeven doen.''

Haar vermissing wordt met dezelfde flyers volgens enkele social mediagebruikers inmiddels ook kenbaar gemaakt op muziekfestival Pinkpop, waar tienduizenden bezoekers op afkomen. ,,De steun is echt hartverwarmend. Helaas hebben we verder geen nieuws over Savannah. Nog steeds hebben we niets van haar gehoord, of is er ook maar een spoor van haar. We staan in voortdurend contact met de politie, waarin ik volledig vertrouw.''