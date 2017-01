'Mondriaan was een geweldige danser'

Geboren bij kaarslicht, last van zwakke longen

Piet Mondriaan groeide op in een ongezonde omgeving. De Kortegracht, waar de Christelijke Nationale School van zijn vader stond, behoorde tot het arme deel van Amersfoort.



,,Daar was het nog middeleeuws'', schrijft Hans Janssen, conservator van het Gemeentemuseum in Den Haag, in zijn onlangs verschenen biografie over de schilder. Het riool loosde op de gracht. Er heerste slijmhoest. In de zomer van 1873 maande de politie inwoners van Amersfoort hun mestvaalten op te ruimen. De gezondheidstoestand was nauwelijks in de hand te houden.



Mondriaan hield er zwakke luchtwegen aan over. Toch was het gezin, dat vijf kinderen telde, niet arm. Moeder Johanna Christina, een gastvrije en humorvolle, maar zwijgzame vrouw, hield er een dienstbode op na. Die haalde water bij een van de veertien pompen in de stad. Gaslicht ontbrak. Piet, de tweede in de rij en de oudste zoon, werd op 7 maart 1872 om ongeveer 06.00 uur in de ochtend geboren bij kaars- of petroleumlicht.



Anarchistisch

Johanna Christina, het oudste kind, doorliep alleen de lagere school en hielp haar moeder in de huishouding. Broer Willem Frederik was een ondernemend type. Na een carrière als onderwijzer en bankmedewerker emigreerde hij naar Zuid-Afrika. Daar vocht hij nog mee in de Boerenoorlog. Ook Louis werd onderwijzer, verzeilde in christen-anarchistische kringen en verkeerde, tot ergernis van Piet, altijd in geldnood. Met broer Carel ten slotte, een bankemployé die bekend zou komen te staan als schuinsmarcheerder, had Piet het meeste

contact.



Volgens Janssen waren alle kinderen 'een beetje onaangepast'. "Ze hadden iets wat hen aanzette van de norm af te wijken en de eigen wil te volgen.'' Hun eigenzinnige vader vervulde daarbij een rolmodel. Pieter Cornelis Mondriaan, hoofdonderwijzer, was een veeleisende man. Zijn kinderen moesten onberispelijk gedrag vertonen én voldoen aan de strengste opleidingseisen. Janssen: "De vader hield vast aan het onveranderlijke. De zoon zocht in het tekenen de verandering, het speelse, de intuïtie.''



Hans Janssen, Piet Mondriaan, Een nieuwe kunst voor een ongekend leven. Uitg. Hollands Diep, 39,99 euro.