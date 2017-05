Na zeven jaar heeft Rein woonruimte

Begin april deed Rein (‘in de 60’) in AD Amersfoortse Courant zijn emotionele verhaal over hoe hij al zeven jaar in zijn auto woont, op een gasbrandertje kookt en achter het stuur onder een smoezelige deken slaapt. Reins verhaal werd massaal op social media gedeeld.

Op eerste paasdag ontving Bunschoter Sjaak de Graaf, oprichter van de Stichting Groep voor Minder Bedeelde, een telefoontje van een ondernemer uit Bunschoten. De Graaf: ,,Hij zei: Sjaak, ik ga Rein helpen. Ik heb woonruimte voor de man. Ik had het verhaal op mijn Facebook gedeeld en binnen vijf minuten kreeg ik een telefoontje. Dat is toch wel heel bijzonder? Ik had een brok in mijn keel.”

Schone was

De Graaf helpt Rein al twee jaar aan boodschappen en schone was. Dit doet hij ook voor tientallen andere dak- en thuislozen in de regio (Nijkerk, Bunschoten, Baarn, Amersfoort). Zo ook de daklozen die vijf jaar in een rioolbuizenkampje langs de A28 bij Nijkerk woonden.

Quote Zelfs zijn snor is bijgewerkt. Maar die mocht er niet helemaal af. Daar is hij trots op. Sjaak de Graaf ,,Om te vieren dat hij na zeven jaar eindelijk een huis heeft, heb ik Gerrie’s Haarmode in Bunschoten gebeld en gevraagd: mag hij alsjeblieft naar de kapper? Zelfs zijn snor is bijgewerkt. Maar die mocht er niet helemaal af. Daar is hij trots op.”

Gekapt en geschoren trekt hij eind deze week officieel in zijn nieuwe onderkomen. Rein komt met nog iemand in een woonhuis. De kamer is twaalf vierkante meter, inmiddels is Rein druk met schilderen. ,,Ik heb voor wit gekozen. Lekker neutraal”, vertelt hij trots.

,,Ik kan het niet geloven. Sjaak belde me en zei: ik heb een huis voor je. Ik dacht dat hij een geintje maakte. We lopen altijd met elkaar te dollen. Ik heb zeven jaar in die auto gewoond en nu heb ik definitieve woonruimte. Ik ben er gigantisch blij mee. Het voelt vreemd en ik weet zeker dat ik zal moeten wennen. Maar hier heb ik al die tijd op gehoopt.” De meeste spullen voor zijn kamer heeft Rein al via de stichting gekregen. ,,Ongelofelijk toch?”

Nadat Rein een tijd in Brazilië had gewoond, keerde hij noodgedwongen terug naar Amersfoort en raakte al snel werkloos. Hij kon de huur niet betalen en belandde op straat.