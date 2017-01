Nijkerkse arrestant overleden na aanhouding

Agenten wilden de man rond 00.45 uur controleren op de Spaceshuttle in Amersfoort, maar de man ging ervandoor. Uiteindelijk wist de politie hem aan de kant te zetten en is de man, nadat hij zich flink verzette, aangehouden.



Hij werd overgebracht naar het cellencomplex in Houten. Kort daarna werd de man onwel. Hij is overbracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar in de loop van de nacht.



De Rijksrecherche is een onderzoek gestart.



(Video: Rens Kok)