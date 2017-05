Nog gissen naar oorzaak en schade brand BVA Auctions

Twee dagen na de verwoestende brand in het pand van veilingbedrijf BVA Auctions aan de Kryptonweg op bedrijventerrein Isselt, is vandaag een groot onderzoek naar de oorzaak van start gegaan. Dat meldt directeur Herberth Samson van BVA Auctions.

Daarnaast zijn de verzekeringsinstanties begonnen met het becijferen van de schade van de loodsbrand. ,,De klanten en opdrachtgevers op wie de brand impact heeft, zijn inmiddels geïnventariseerd. Zij worden geïnformeerd over vervolgstappen.”

Eén hal in het pand is verwoest. ,,Daarin stonden 100 auto’s, een twintigtal scooters, autobanden en meer. Daar is niets meer van te redden. De andere twee hallen met alle andere spullen die wij veilen, hebben veel water- en roetschade. Daarvan bekijken we nu wat nog te behouden is.”

Zowel de oorzaak als de financiele schade van de brand was volgens Samson gisteren nog niet bekend. ,,Dat kan nog wel even duren. Wij hebben geen indicatie gekregen hoelang zoiets duurt. Gelukkig is niemand gewond geraakt en is er alleen materiële schade. Bij het personeel zit de schrik er goed in. Maar ook bij de klanten aan wie spullen zijn toegewezen en bij de inbrengers die spullen bij ons hadden staan die geveild moesten worden. Wij doen nu onze uiterste best om de partijen zo goed mogelijk te bedienen.”

Provisorisch

Omdat ook de kantoren van BVA Auctions veel schade hebben geleden door de brand, is kantoorruimte tijdelijk ingericht in een kantoorpand aan de Vanadiumweg, tevens op Isselt. ,,Het is heel provisorisch, maar we maken er het beste van. Veel personeelsleden hebben spullen meegenomen zoals bureaus en stoelen, zodat we toch nog kunnen werken.”