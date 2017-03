Noodlot leidt tot vriendschap

Die vraag bewees voor Adelinde hoe gemotiveerd Lisanne was om te werken aan haar herstel. Adelinde: ,,Bij een ander bezoek was ik Parzival aan het rijden. Hij was erg eigenwijs. Lisanne zei tegen me: 'als jij Parzival niet meer kan rijden, dan wil ik dat wel doen'. Op dat moment wist ik dat ik een paard voor haar moest vinden. Ik wilde haar een doel geven om te rijden, zodat ze weer wedstrijden kon rijden en misschien naar de Paralympics kon gaan.''



Het paard moest niet alleen goed lopen, maar ook met een ruiter met een beperking om kunnen gaan. De fijne motoriek van Lisanne heeft een grote opdoffer gehad, waardoor ze zichzelf moeilijk in balans kan houden. Zelfstandig lopen of op een paard klimmen kan ze niet. Haar familie helpt haar bij alles. Zo helpen haar tweelingzus en haar zusje met het inrijden van haar paard en gaan haar ouders altijd mee als ze gaat rijden.



Lisanne: ,,In het begin reed ik met iemand die achter mij in het zadel zat.'' Adelinde: ,,Balans is het moeilijkste. Als ruiter moet je jezelf recht boven je paard zien te houden. Het eerste paard van Lisanne was een perfecte combinatie, maar helaas raakte het dier kreupel. Haar nieuwe paard Domino moet duidelijk wennen aan de manier van rijden. Lisanne zakt soms aan één kant weg, waardoor het dier keurig rondjes gaat draaien. Maar dat is dan weer niet helemaal de bedoeling. Ze moeten eerst goed wennen aan elkaar voordat we een duidelijk plan kunnen maken. We hebben een aangepast zadel waar Lisanne gebruik van maakt.''



Afgelopen zomer mocht Lisanne voorrijden op de Talentendag van de Rabobank. Ze plaatste zich in het Talentenplan van de hippische koepel KNHS. Miranda: ,,De keuringsarts van Lisanne zat toevallig aan de kant. Niemand had ooit verwacht dat ze puur op wilskracht zo ver zou komen.''

Lisanne heeft met haar nieuwe paard een duidelijk doel voor ogen: ,,Ik hoop over drie jaar mee te kunnen rijden op de Paralympics in Tokio of in ieder geval internationaal te kunnen rijden.''