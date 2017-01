OM: Bertus de Man niet overleden door verstikking

Nabestaanden zeggen na de vrijgave van het lichaam te zien dat de nek van Bertus door het politiegeweld bij zijn arrestatie is verstikt of gebroken. De oorzaak van de dood van Bertus de Man, die maandag overleed na een heftige arrestatie door de politie in Amersfoort, is volgens justitie nog niet vastgesteld. De rijksrecherche doet onderzoek naar het optreden van de politie bij de arrestatie.



Buitensporig geweld

De familie is ervan overtuigd dat de Nijkerker om het leven is gekomen als gevolg van buitensporig politiegeweld. De familie bezweert dat de waarheid omtrent de dood van Bertus de Man boven water zal komen.



Nabestaanden constateerden dinsdag na de vrijgave van het stoffelijk overschot dat de Nijkerker bij zijn arrestatie ernstig is toegetakeld door de politie.



Het OM ontkent bij monde van woordvoerder Mary Hallebeek ten stelligste dat er sprake is van een nekbreuk. ,,Als de schouwarts dat zou hebben vastgesteld, hadden we de doodsoorzaak al geweten, en waren we een heel stuk verder. Uit de voorlopige resultaten van de autopsie blijkt van een nekbreuk niets. Hij is ook niet door het verstikking om het leven gekomen, want er zijn in zijn nek geen puntbloedingen zichtbaar. En ook hartfalen door zuurstoftekort kan worden uitgesloten.''



Toxicologisch onderzoek naar mogelijk schadelijke stoffen, zoals drugs of alcohol kan volgens justitie meer licht op de zaak werpen.



Stille tocht

Voor morgenavond organiseert de familie een stille tocht ter nagedachtenis aan Bertus de Man. Die start om zes uur bij het politiebureau in Amersfoort. ,,De tocht voert naar de Langestraat waar hij om het leven is gebracht,'' laat zijn broer Cornelis weten.