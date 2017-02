OM blijft bij cocaïne als doodsoorzaak Bertus de Man

Dat is de reactie van woordvoerder Mary Hallebeek van het Openbaar Ministerie. ,,Mijnheer is volgens het NFI overleden aan cocaïnevergiftiging. Het kan zijn dat hij een delier (een toeval, red.) heeft gehad bij zijn aanhouding. Dat kan nog blijken uit het definitieve sectierapport, maar wijzigt niets aan de conclusie.''



Of de familie van het slachtoffer na de bevindingen van Van de Goot aangifte doet tegen de agenten die De Man arresteerden, was gisteren nog niet duidelijk. De nabestaanden van Nijkerker Bertus de Man, die overleed na zijn arrestatie in Amersfoort, beraden zich in overleg met hun advocaat nog op stappen tegen de politie.



,,Het onderzoek van patholoog Frank van der Goot is nog niet geheel afgerond, daar kan nog meer uitkomen'', zegt de zus van het slachtoffer. ,,Dat wachten we af en dan gaan we overleggen of we eventueel aangifte doen tegen de politie.''



Geweld

De familie heeft nog altijd de overtuiging dat de politie buitensporig geweld gebruikte bij de arrestatie van Bertus die zondagnacht in de Langestraat in Amersfoort. Dat zou tot zijn dood hebben geleid. ,,We doen het uiterste om de onderste steen boven te krijgen, en dat gaat ook gebeuren. Er zijn nog veel dingen niet duidelijk.''



Sinds de begrafenis vorige week maandag dringt langzaam het besef van het verlies door, verwoordt zus Tamara de gevoelens bij de grote woonwagenfamilie. ,,We voelen ons eerder slechter'', zegt ook de schoonmoeder.