Onderzoek naar brandstichting in woning Gounodstraat

Bij de brand raakte Lindsey zwaargewond. Het meisje overleed later in het brandwondencentrum in Beverwijk. De politie vermoedt dat het vuur omstreeks 4 uur 's morgens is aangestoken. Het meisje was samen met haar 25-jarige zus in het huis. De vrouw kampte met ademhalingsmoeilijkheden en moest behandeld worden in het ziekenhuis.



Volgens politiewoordvoerder Jacqueline van Houten wil de recherche de aangetroffen situatie in de woning zo veiligstellen, zodat zij op de millimeter nauwkeurig de beelden kunnen gebruiken voor tijdens het onderzoek. Morgenavond staat de politie stil bij de zaak in het tv-programma Opsporing Verzocht. Dat begint om 20.30 uur op NPO1.



Grote kei

De politie deed eerder al uitgebreid sporenonderzoek in en bij de woning. Rechercheurs namen onder meer een grote kei mee die mogelijk door de daders gebruikt is om een ruit in te gooien. Met een speurhond werd de omgeving onderzocht. Uit het huis in de wijk Randenbroek werden ook spullen meegenomen voor onderzoek.