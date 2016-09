Onrust in Soesterberg door flink aantal mitrailleurschoten

Inloophuis trapt af met buurtfeestje

7 september Met een poppentheatervoorstelling, Hollandse hapjes en een optreden van De Bolero's, is gisteren Bij Bosshardt van het Leger des Heils geopend. Het inloophuis in het Soesterkwartier, dat in mei van start ging in een zaaltje van de Emmaüskerk aan de Noordewierweg, liep de voorbije maanden zo goed dat het een verbouwde zaal heeft gekregen.