Onzeker of Junior (14) bij begrafenis van zijn vader in Kameroen kan zijn

Juniors vader Jean Pierre Ngouambe Djomaleu (43) overleed deze week plotseling tijdens een gezinsvakantie vlakbij het Spaanse Valencia in zijn slaap aan een hartstilstand. Daags na zijn overlijden vertelt de Amersfoortse Junior (14) en voetballer van het C2 team van VV Hooglanderveen geëmotioneerd hoe verbaasd hij is door de massale steun die hij krijgt.

Inzamelingsactie

Juniors oud-trainer René van Keken startte na het horen van het tragische nieuws een inzamelingsactie om de laatste wens van de familie van Juniors vader uit te laten komen: Jean Pierre begraven in zijn geboorteland Kameroen. Drie Amersfoortse clubs, VVZA, VV Hoogland en VV Hooglanderveen steunen de crowdfundingsactie. Inmiddels is er al 6.500 euro opgehaald.

Junior verblijft dit moment nog met zijn moeder, en broertje en zusje (een tweeling van 3 jaar) in Spanje. ,,Het gaat niet zo goed met me. Ik voetbal een beetje met mijn neven. Maar ik ben erg verdrietig. Ik ben heel erg verbaasd over de steun die wij uit Nederland krijgen. Al die mensen kennen mij en mijn vader niet eens, en toch willen ze ons helpen. Dat is heel bijzonder.”

Mooie herinneringen

Junior lag te slapen toen zijn vader ‘s nachts overleed. ,,Mijn vader maakte rare geluiden in zijn slaap. Mijn moeder probeerde hem wakker te maken, maar dat lukte niet. Het leek of hij droomde, maar dat was niet zo,” vertelt hij met trillende stem. ,,Ik heb veel mooie herinneringen aan mijn vader. Hij kon heel hoog springen en hard rennen. Ik zal mijn vader voor altijd dankbaar zijn dat hij mij naar Europa heeft gebracht.”

Junior is in Kameroen geboren en op 5-jarige leeftijd met zijn vader naar Nederland gekomen. ,,Ik weet dan ook nog niet zeker of ik bij de begrafenis van mijn vader in Kameroen kan zijn omdat ik een verblijfsvergunning in Nederland heb en we bang zijn dat ik anders vanuit Kameroen niet terug mag.”