Ophef over video rond ‘niet bediende moslima’

VideoDe drie presentatoren van het YouTubekanaal Bondgenoten hebben voor ophef gezorgd met een sociaal experiment. In een video doen de twee mannen in Vlaams Friteshuis Van Gogh of ze een moslima niet willen helpen, ‘omdat Nederlanders eerst mogen’.

In het filmpje is te zien hoe presentatoren en vrienden Jaap Gunnink (29) uit Amersfoort en Benjamin Beernink (23) de 28-jarige Soesja del Monte Lyon, die zich voordoet als moslima en een hoofddoek draagt, niet willen bedienen. Ze staat aan de balie en telkens, als er klanten binnenkomen, zegt Soesja: ,,Volgens mij was ik eerst.’’ Daarop reageren de ‘fritesbakkers’ met ,,Nederlanders gaan voor, hè.’’

Klanten reageren verbouwereerd: ‘Zij is aan de beurt.’ ‘Wat the fuck, gast?’ en: ‘Dit is niet normaal, kan zij niet gewoon even eerst?’ Een man vraagt ‘of de jongens racisten zijn?’ en of ze weten dat ‘jongens uit de SS ook zulke kapsels droegen’.

Het merendeel van de inmiddels boze klanten wil dan niet meer geholpen worden en verlaat de zaak. Dan legt het drietal uit dat het om een sociaal experiment gaat.

Quote Wij wilden kijken of mensen in asociale situaties voor elkaar opkomen, erin meegaan of zwijgen. Jaap Gunnink Gunnink: ,,Wij wilden kijken of mensen in asociale situaties voor elkaar opkomen, erin meegaan of zwijgen. Praktisch iedereen in dit experiment kwam voor het meisje op. Zodra we voelen dat het uit de hand loopt, leggen we uit wat we doen. Maar onze extreme opmerkingen ontlokten wel reacties aan de klanten. Dat was mooi om te zien.”

De video is de eerste van een reeks. ,,We hebben het donderdag online gezet en het is direct ontploft. De video is inmiddels 700.000 keer bekeken en we kregen honderden reacties. Ik heb nog niet één negatieve gelezen. Vooral mensen met een andere cultuur en achtergrond zijn blij met deze video. Dat vind ik fijn en hartverwarmend.”

Eigen wereldje

In de komende aflevering test het drietal sociaal, asociaal, bizar, absurdistisch en grappig gedrag. ,,Iedereen zit tegenwoordig in zijn eigen wereldje. Het is een individualistische maatschappij. Met onze video’s hopen we kijkers bewust te maken van de verhuftering en hopen we te zien of mensen voor elkaar opkomen of niet.”

Het decor voor hun eerste aflevering was Vlaams Friteshuis Van Gogh aan de Langestraat. ,,We zijn erg dankbaar dat eigenaar Arn Zuyderduin hiervoor openstond en eraan mee heeft willen doen. Hij stond om te hoek op de weggelopen klanten te wachten. Iedereen is met een frietje en een glimlach de deur uitgegaan.”