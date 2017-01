Opnieuw arrestant overleden na geweld door de politie

De man zonder woon- of verblijfplaats was op het Smallepad in Amersfoort om 22.30 uur opgepakt wegens openbaar dronkenschap. Hij verzette zich tegen zijn arrestatie. Toen agenten hem in een cel wilde opsluiten, kreeg hij een duw, waardoor hij ten val kwam en gewond raakte. Hij liep hoofdletsel op en werd voor behandeling naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij geopereerd is.



De Rijksrecherche startte een onderzoek naar het incident. Nu de arrestant is komen te overlijden, wordt de agent die de man een duw gaf verdacht van dood door schuld. De Rijksrecherche zet het onderzoek voort.