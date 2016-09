Oud-pastor Gerard Claassens (88) overleden

De carnavalsprins van Odijk en gevolg bezocht hem eerder dit jaar nog in Teteringen. Hij was al zwak, maar opgetogen over het bezoek: ,,Mijn jongens uit Odijk!''



Claassens heeft veel betekend voor Odijk en wijde omgeving. Hij steunde mensen bij ziekte of sociale problemen en keek niet naar hun geloofsovertuiging. Hij was jarenlang carnavalspastoor en stond midden in de Odijkse samenleving. Hij nam het initiatief voor de bouw van het mortuarium bij de kerk, was cursusleider voor de missie en gaf inburgeringcursussen aan imams.



De bewoners van het woonwagenkamp Beukbergen bij Soesterberg konden altijd terecht bij de priester, die als emeritus-pastor nog 17 jaar doorwerkte in de Krommerijnstreek, de regio Zeist, Soesterberg en Nijkerk.



Maandag 5 september is er om 19.30 uur een avondwake voor pastor Claassens in de H. Nicolaaskerk in Odijk. Na afloop is er gelegenheid afscheid te nemen. Op dinsdag is zijn begrafenis, in Teteringen.