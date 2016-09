Park Heuvelrug moet straks tot en met het Gooi lopen

De bedoeling is het 'Nationaal Park Nieuwe Stijl' bij het rijk in te dienen als inzending voor de landelijke verkiezing Nationaal Park van Wereldklasse. In oktober begint daarvoor een publieksverkiezing.



Iedereen kan dan op het Nationaal Park Heuvelrug stemmen. Volgens Marieke Plomp, woordvoerder van gedeputeerde Bart Krol, komt de wens om tot een aaneengesloten park te komen niet alleen bij de provinciebesturen vandaan. ,,Het initiatief komt uit het gebied zelf.''



Beter op de kaart

De Soester wethouder Peter van der Torre van Economie en Toerisme gaf gisteren aan positief te staan tegenover het plan, waardoor de regio landelijk 'beter op de kaart' komt te staan. Wel wil hij het plan kritisch bekijken en weten hoeveel het de gemeenten kost.



,,Een stevige, robuuste, groene ruggengraat is cruciaal voor de toekomst van de provincie Utrecht en de Gooi en Vechtstreek binnen Noord-Holland'', zegt Janine Caalders, die is aangesteld als 'kwartiermaker' voor het park nieuwe stijl. ,,De Heuvelrug is met z'n 40.000 hectare na de Veluwe het grootste bosgebied van Nederland.''