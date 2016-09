Plofkraken Soest goed voorbereid

Naast de twee in Soest werd een kraak gepleegd in Driebergen die mogelijk ook door hen is uitgevoerd. De mannen werden tegen half 6 uit een bouwkeet gehaald die onopvallend geparkeerd stond aan de Haverweerd in Soest. De bouwkeet waar de drie verdachten zich schuilhielden, lijkt speciaal voor dat doel te zijn neergezet. Zaterdag stond het hok er ineens, melden buurtbewoners. Hij was gebracht door een grijs busje.



,,Dat de keet juist hier is neergezet is niet toevallig'', zegt een medewerker van aannemer Mens-Zeist. ,,Wij doen groot onderhoud aan de flats. Hij is tegenover onze keten neergezet. Niemand die er acht op sloeg.'' Mens-Zeist voert schilderwerk uit aan de Haverweerd. ,,Normaal worden wij geïnformeerd als er een bouwkeet bij komt. Deze stond er gewoon opeens.''



Schafthuisje

Volgens politiewoordvoerder Bernhard Jens gaan de daders georganiseerd te werk. In het schafthuisje zouden de verdachten zich op hun vlucht ook verstopt hebben onder een geprepareerd zeildoek, waardoor ze ongezien dachten te blijven voor de warmtecamera van de politiehelikopter. De politie wil dat niet bevestigen. De keet is in beslag genomen. De politie was sinds drie uur op zoek naar een onbekend aantal verdachten, nadat bij de Albert Heijn aan de Burgemeester Grothestraat de ING-geldautomaat was opgeblazen.